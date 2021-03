Co dzieje się z Tymoteuszem Szydło? Według "Wirtualnej Polski" nazwisko syna byłej premier zniknęło z listy księży w diecezji bielsko-żywieckiej. Kuria nie chce jednak powiedzieć, co się stało. Trzeba o to pytać bezpośrednio księdza Tymoteusza, a dokładniej jego adwokata. Tak sobie zażyczył. To jest już tylko i wyłącznie jego sprawa. W naszej diecezji nie pełni posługi, nie jest u nas księdzem - tłumaczy portalowi rzecznik diecezji ks. Mateusz Kierczak. Adwokat Tymoteusza Szydło, który m.in. reprezentuje też Daniela Obajtka, odpowiedział na pytania portalu jedynie, że "nie zamierza w żaden sposób komentować sprawy”.

Szydło poprosił w 2019 o zwolnienie z obowiązków

W 2019 Tymoteusz Szydło - jak informuje WP - poprosił o zniesienie celibatu i wszczęcie procedury zwolnienia z obowiązków. Jego prawnik wydał w tej sprawie oświadczenie. "Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusza Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane. Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów rozpowszechniających dalej powyższe kłamstwa niezwłocznie kierowane będą do sądów prywatne akty oskarżenia oraz powództwa cywilne o ochronę dóbr osobistych" – napisał Maciej Zaborowski.