Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C w Suwałkach, przez 11 st. C w Białymstoku, Kielcach i Lublinie, do nawet 15 st. C we Wrocławiu i Opolu.

Prognoza na piątek

Ciepło będzie również w Zielonej Górze i Poznaniu, tam termometry pokażą do 14 st. C.

Rano pochmurno w większej części kraju. Później najwięcej rozpogodzeń można się spodziewać w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej.

Po południu - głównie na północy i północnym zachodzie - miejscami możliwy deszcz. Wiatr południowy i południowo-zachodni o prędkości od kilku do kilkunastu km/h.

