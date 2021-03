W prognozie obejmującej rozpoczynający się tydzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał, że po dość chłodnej niedzieli, kiedy pogoda pomimo pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w wielu miejscach przypominała zimę, należy spodziewać się stopniowego ocieplenia. Jak dodano, w tym tygodniu będzie też zdecydowanie mniej opadów, a temperatura miejscami na zachodzie i południowym zachodzie wzrośnie nawet powyżej 15 proc.

Prognoza na poniedziałek

Zgodnie z prognozą Instytutu, w poniedziałek najlepsza pogoda będzie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Będzie tam najwięcej słońca, nie będzie opadów, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 9 stopni Celsjusza. Nad resztą kraju więcej chmur i chłodniej, od 2 st. do 6 st. Gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem, ale będą też szanse na chwile ze słońcem. Najwięcej śniegu spadnie w Tatrach i Bieszczadach, około 5 cm. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu i wschodzie chwilami porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, które mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podało IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie nadal sporo chmur. Na południowym wschodzie miejscami spadnie śnieg, będą to słabe opady, jedynie w Karpatach nieco silniejsze - tam może przybyć kolejne 5 cm śniegu - podało IMGW. Na zachodzie kraju wystąpią natomiast słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie noc może być mglista, mgły będą ograniczać widzialność do 300 m. Na południu, wschodzie i w centrum noc będzie jeszcze mroźna, temperatura wyniesie od -5 st. do -1 st. Celsjusza, a na Podhalu -7 st. W pozostałej części kraju będzie cieplej, około 0 st., a nad morzem nawet 3 st. Wiatr na ogół będzie słaby, jedynie na północy i zachodzie może wzmagać się do umiarkowanego. W Karpatach nadal będą silne porywy wiatru (do 80 km/h), powodujące zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na wtorek i kolejne dni

We wtorek najładniejsza pogoda będzie na północnym wschodzie Polski, gdzie należy spodziewać się dużo słońca bez opadów. Nad resztą kraju będzie więcej chmur, a miejscami spadnie deszcz bądź deszcz ze śniegiem. Będzie też nieco cieplej niż w poniedziałek - temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 10 stopni Celsjusza.

Kolejne dni - środa, czwartek i piątek - zapowiadają się pogodnie z temperaturami, które w piątek na zachodzie kraju sięgną nawet 17 stopni. W sobotę Polska dostanie się pod wpływem niżu znad Islandii, w związku z czym spodziewane jest chwilowe pogorszenie pogody - przelotne opady deszczu i nieznaczne ochłodzenie.

Pogorszenie pogody nie potrwa długo, w niedzielę znów będzie więcej słońca i zrobi się ponownie cieplej. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na zachodzie - prognozuje IMGW.

