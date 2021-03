Kard. Nycz przypomniał, że zbliżające się święta Wielkanocy to najważniejsze dla Kościoła i chrześcijanina dni w roku kościelnym.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że będziemy te dni obchodzić w reżimie pandemicznych obostrzeń, w trosce o zdrowie i życie ludzi - napisał. Zwrócił się do wiernych i duchownych o pilne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 1 osoba na 20 mkw., dystans 1,5 m, dezynfekcja i noszenie maseczek.

Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania. Księża proboszczowie i rektorzy niech zadbają o zachowanie tych zaleceń sanitarnych. Przestrzegając koniecznych ograniczeń, nie pozwólmy się odłączyć od tego źródła, którym dla życia duchowego jest Eucharystia i święte misterium Wielkiego Tygodnia – napisał.

Apel kardynała Nycza do duchownych

Metropolita zaapelował do duchownych, by umożliwili jak największej liczbie wiernych uczestnictwo we Mszy Wieczerzy Pańskiej, w liturgii Męki Pańskiej, Wigilii Paschalnej i Mszach Niedzieli Zmartwychwstania.

To są najważniejsze punkty Triduum Sacrum. Uzasadnione jest zwiększenie liczby nabożeństw - wskazał.

Przypomniał, że wciąż obowiązuje udzielona z racji pandemii dyspensa od obowiązku uczestnictwa w liturgii w uroczystości, niedzielę i święta nakazane.

Dla wiernych niemogących realnie uczestniczyć w liturgii w kościołach, pomocą może być duchowa łączność przez media. W pozostałych obrzędach Wielkiego Tygodnia uczestniczmy na miarę możliwości konkretnych parafii w zgodzie z zasadami pandemicznymi, jakie obowiązują na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy - napisał kard. Nycz.

W Wielki Czwartek Mszy Wieczerzy Pańskiej w archikatedrze warszawskiej o godz. 18 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Transmisja liturgii będzie dostępna w TVP3 Warszawa. W tej samej stacji następnego dnia o godz. 17 transmitowana będzie również liturgia wielkopiątkowa.

W Wielką Sobotę w archikatedrze warszawskiej o godz. 20 kard. Nycz będzie przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ta liturgia również będzie transmitowana w TVP3 Warszawa.