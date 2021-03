Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wynika, że w sobotę w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, z przejaśnieniami. - Z chmur, które pojawią się na niebie, będziemy obserwowali przelotne opady deszczu, a w górach nawet deszczu ze śniegiem i wysoko w górach samego śniegu - powiedział PAP synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Walijewski dodał, że na zachodzie i w centrum możliwe są burze, choć - jak zaznaczył - ich prawdopodobieństwo jest niskie. Z kolei porywy wiatru mogą w górach wynieść do 80 km/h, na zachodzie - do 75 km/h, a na pozostałym obszarze - do 60 km/h. Instytut nie wyklucza, że w sobotę zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 9 st. C na Wybrzeżu Zachodnim i ok. 14 st. C na przeważającym obszarze kraju. Natomiast najcieplej - ok. 16, 17 st. C będzie na Śląsku Opolskim i lokalnie na Mazowszu.

Ochłodzenie w niedzielę

W niedzielę spodziewane jest natomiast ochłodzenie, z temperaturą maksymalną od ok. 6,7 st. C na wybrzeżu, ok 9 st. C na przeważającym obszarze kraju; najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie - do 11 st. C. W Polsce wschodniej oraz południowej przelotne opady deszczu.

Następnie - według prognoz IMGW - powoli, od południowego zachodu, będzie wkraczało nieco cieplejsze powietrze, które spowoduje wzrost temperatury. Niewykluczone, że w środę temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C.