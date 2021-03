Chcielibyśmy, żeby tych nieprawidłowości nie było w ogóle. Chcielibyśmy, żeby tych mandatów nie było w ogóle, bo wtedy świadczyłoby to o tym, że wszyscy stosują się do ograniczeń. A pamiętajmy, że w tym momencie jest to jedyny tak naprawdę sposób, żeby wyhamować troszkę pandemię - mówił Rafał Retmaniak ze stołecznej policji.

