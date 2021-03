Informacja o pożarze jednego z budynków przy ul. Płockiej wpłynęła do stanowiska Państwowej Straży Pożarnej w Mławie we wtorek ok. godz. 11.15. Na miejsce wysłano trzy jednostki PSP i jeden zastęp miejscowej OSP, które potwierdziły pożar i przekazały informację o wybuchu butli z gazem.

Reklama

Częściowe zawalenie budynku

Wskutek wybuchu budynek składający się z części garażowej oraz części mieszkalnej częściowo się zawalił. Strażacy przeszukujący gruzowisko znaleźli kobietę.

- Po wykonaniu dostępu do poszkodowanej i przetransportowaniu jej w miejsce bezpieczne przybyły na miejsce lekarz stwierdził niestety zgon - powiedział rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Mławie st. kpt. Jacek Dryll.

Dodał, że strażacy bardzo dokładnie przeszukali gruzowisko i wykluczyli kolejne ewentualne ofiary bądź osoby poszkodowane.

Budynek do rozbiórki?

- Obecnie na miejscu jest nadzór budowlany, z którym jest wypracowywana koncepcja, czy ewentualnie trzeba rozebrać, zabezpieczyć lub podeprzeć, którąś ze ścian budynku, aby nie stwarzała zagrożenia podczas prowadzonych czynności dochodzeniowych przez policję, która również obecna jest na miejscu zdarzenia - poinformował Dryll.