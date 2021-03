W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem na Śląsku w środę w Katowicach odbyło się spotkanie wojewódzkiego sztabu kryzysowego z udziałem m.in. ministra Niedzielskiego.

Reklama

Na konferencji prasowej po spotkaniu szef MZ podkreślił, że sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem zachorowań i hospitalizacji, dlatego – poinformował – pacjenci ze śląskich szpitali będą przewożeni do innych województw. Ma się to odbywać z wykorzystaniem transportu sanitarnego lub zespołów ratownictwa medycznego oraz drogą lotniczą.

Niedzielski pytany, czy taka relokacja będzie obejmowała tylko pacjentów ze Śląska, odparł, że w tym regionie rozwiązania są wprowadzane w pierwszej kolejności, bo tam jest najtrudniejsza sytuacja.

Koronawirus (nie) odpuszcza?

Kolejnym takim regionem – dodał – jest Wielkopolska. Ale tam infrastruktura szpitalna daje większą przestrzeń (...) więc na razie wydaje się, że te rozwiązania, takie ekstraordynaryjne, przede wszystkim ten transport lotniczy, będą dotyczyły Śląska – powiedział minister.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "dzisiaj mamy pierwszy dzień, kiedy liczba zleceń na test z POZ się trochę zmniejszyła w skali kraju do tego, z czym mieliśmy do czynienia tydzień temu, więc mamy pewne symptomy, które wskazują na to, że przynajmniej będziemy mieli do czynienia z jakimś zahamowaniem wzrostu".

Ocenił, że przy takim zahamowaniu wzrostu infrastruktura dostępna w innych województwach powinna wystarczyć.