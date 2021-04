W tej chwili mamy rejestrację otwartą dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia. W systemie centralnej rejestracji zarejestrowanych jest łącznie około 11 milionów osób. Z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln - mówił w RMF FM Dworczyk.

Szczepienia 40-latków

Zaskoczenia nie krył Adrian Zandberg, który otrzymał skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19.

"Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli @MZ_GOV_PL otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?" - napisał na Twitterze.

Rząd zdecydował się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy pod adresem http://pacjent.gov.pl. Dziś zaczął się również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu.

Po tym jak minister poinformował o przyspieszeniu programu szczepień strona strony do zapisywania na szczepienia padły. Przeciążenie spowodowane jest zbyt dużą ilością wejść.