Zwrócił uwagę, że osoby w tym wieku są coraz częstszymi pacjentami lekarzy rodzinnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych i OIOM-ów".

Szczepienia 40-latków

Szef KPRM Michał Dworczyk w radiu RMF FM powiedział w czwartek, że otwarta została rejestrację dla osób powyżej 60. roku życia, ale zwolniła ona tempo, dlatego uruchomione zostały zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepień w styczniu. Osoby takie powinny otrzymać SMS-a lub telefon z propozycją umówienia się na konkretny termin. Dziś w nocy wystawione zostały im automatycznie e-skierowania. Dworczyk dodał, że w systemie rejestracji zarejestrowanych jest łącznie ok. 11 mln osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln.

To dobrze, że mamy na tyle dużo szczepionek, że zaczynamy szczepić więcej grup – ocenił w rozmowie z PAP dr Sutkowski. Jak podkreślił, "będziemy szczepić w grupach osób między 40. a 60. rokiem życia, które niestety są częstymi pacjentami lekarzy rodzinnych, ale także szpitalnych oddziałów ratunkowych i OIOM-ów".

Sutkowski zwrócił jednak uwagę na to, że "osoby ok. 60. roku życia na tyle mało wyraziły chęć na szczepienia, że szczepionki dla innych grup są dostępne". Te osoby jednak są bardziej obciążone zdrowotnie niż osoby młodsze, chociaż wszystko należy traktować mocno indywidualnie" – dodał.

Zdaniem prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych "jest ok. 900 tys. osób niezaszczepionych powyżej 70. roku życia i to one powinny trafić na początek kolejki".

Pomijając trudności, to na pewno jest to dobra wiadomość, bo świadcząca o tym, że są szczepionki i możemy szczepić o wiele więcej – zaznaczył dr Sutkowski.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz przekazał PAP, że "osoby 40 plus, które wypełniły formularz, dostają możliwość zapisania, bo mamy wolne terminy i chcemy szczelnie je wypełnić".

W styczniu, gdy ruszyły zapisy na szczepienia populacyjne – na początku dla seniorów – każdy, kto chciał, mógł wypełnić zgłoszenie chęci zaszczepienia się.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia 2020 roku. Prowadzone są one preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna.

Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału i zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.