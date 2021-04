To pierwszy chory na COVID-19 transportowany drogą lotniczą w ramach rozpoczętej w weekend relokacji pacjentów z woj. śląskiego do szpitali w innych regionach. Wcześniej kilkudziesięciu chorych przewożono karetkami do szpitali w sąsiednich województwach. Tylko w ostatniej dobie 26 chorych na COVID-19 mieszkańców woj. śląskiego trafiło tą drogą do szpitali w Chrzanowie (Małopolskie), Kędzierzynie-Koźlu i Głubczycach (Opolskie) i z w Radomsku (Łódzkie).

Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na 4891 miejsc przygotowanych dla chorych na COVID-10 w szpitalach woj. śląskiego wolne są obecnie 884, a na 431 łóżek respiratorowych wolnych pozostaje 56.

Miejsca dla chorych na COVID-19 przygotował m.in. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Bucze" w Górkach Wielkich. Jak poinformowała PAP prezes placówki Maria Darlewska-Turant, w piątek do wczesnego popołudnia przyjęto tam pierwszych trzech chorych. Trwały intensywne przygotowania do leczenia w tej placówce chorych niewymagających intensywnej opieki medycznej, m.in. sprowadzano sprzęt z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ostatniej doby w woj. śląskim potwierdzono 4713 kolejnych zakażeń koronawirusem. To znów najwyższy wynik w kraju, jednak niższy od środowego – 6092 – najwyższego od początku pandemii.