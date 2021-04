Dział Prasowy PK przekazał PAP we wtorek, że akt oskarżenia skierowany przez WSW PK dotyczy trzech osób. Prokuratora Andrzeja Z., który miał przyjmować korzyści majątkowe, oraz Joannie P.-J. i Adamowi J., którzy składali korupcyjne propozycje prokuratorowi. Oskarżony został także Michał T., kierowca, który miał pośredniczyć w przekazywaniu łapówek.

Prokurator przyjął łapówkę?

"Andrzej Z. został oskarżony o przekroczenie uprawnień i niedopełnianie obowiązków służbowych, przyjęcia korzyści majątkowych oraz osobistych, a także utrudniania prowadzonego przez niego postępowania karnego. Prokurator w zamian za uzyskiwane korzyści miał ukierunkowywać postępowanie na wytworzenie nieprawdziwych dowodów, mających świadczyć o niewinności jednego z głównych podejrzanych w sprawie o zabójstwo" – podała prokuratura.

Prokurator Andrzej Z. przebywa w areszcie śledczym od października 2020 r. Wcześniej Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyraziła zgodę na uchylenie mu immunitetu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Andrzejowi Z., Joannie P.-J. i Adamowi J. grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a Michałowi T. do 8 lat więzienia.