W nocy spodziewamy się zaniku opadów i dużej ilości rozpogodzeń, co w połączeniu z napływającą arktyczną masą powietrza skutkować będzie niskimi temperaturami – wskazuje Ogrodnik.

Największy mróz prognozowany jest na obszarach podgórskich Karpat. Tam nad ranem na termometrach do –7 st., -8 st. Na południowym wchodzie ok. –4 st., w centrum ok. –2 st., najmniejszy mróz na zachodzie: -1 st. Powyżej zera jedynie nad samym morzem. Tu spodziewana temperatura to ok. 1 stopnia C.

Ogrodnik przestrzega, że w środę nad ranem - po opadach z wtorku - chodniki i jezdnie mogą być śliskie.

Wiatr już będzie słabszy, niż w dzień. Najsilniej będzie wiało nad morzem. Tam w porywach do 50 km/h. Na pozostałym obszarze prędkość wiatru nie będzie przekraczała 40 km/h.