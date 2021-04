Pogoda będzie zbliżona do wtorkowej. Z tym, że opady przelotne śniegu i deszczu ze śniegiem oraz deszczu mogą występować na obszarze całego kraju. W całej Polsce lokalnie mogą się pojawić burze - przewiduje synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Na termometrach temperatury maksymalne od 4 stopni na wschodzie, do 6 na zachodzie i w centrum. Opady, które będą występowały lokalnie, mogą tworzyć pokrywę śnieżną. W dalszym ciągu będzie wiał umiarkowany, chwilami silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze wiatry będą towarzyszyć przelotnym opadom śniegu oraz deszczów. Maksymalnie porywy wiatru wynosić będą do 60 km/h. Powieje z zachodu oraz północnego zachodu.

Kiedy nadejdzie ocieplenie?

Ten typ pogody, czyli przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe burze oraz silniejszy i porywisty wiatr, utrzyma się do czwartku. Od piątku spodziewamy się poprawy pogody, zaniku opadów i nadejścia ocieplenia.