Walijewski przekazał, że temperatura w czwartek będzie nieco wyższa od tej ze środy i termometry pokażą od 4 do 8 st. C. W rejonach podgórskich nadal będzie chłodno - od -1 do 3 st. C.

Reklama

Nadal na południu będzie padał śnieg, tam jutro może dopadać do 7 cm. Na pozostałym obszarze kraju od 1 do 2 cm. W całym kraju cały czas prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu - poinformował synoptyk.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Dodał, że miejscami mogą pojawiać się również burze. Nieco słabszy będzie wiatr, którego prędkość osiągnie w porywach do 60 km/h, a w górach do 70 km/h. Tam gdzie będzie padał śnieg wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Słońce będzie się pojawiało jedynie miejscami.

Kiedy nastąpi poprawa pogody?

Według prognoz IMGW pogoda zacznie poprawiać się w piątek i niewykluczone, że wysokie temperatury utrzymają się przynajmniej do wtorku.