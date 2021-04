Mamy 27 887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (4880), mazowieckiego (3910), małopolskiego (2813), wielkopolskiego (2767), dolnośląskiego (2299), łódzkiego (1908), kujawsko-pomorskiego (1588), pomorskiego (1484), lubelskiego (1085), podkarpackiego (1060), zachodniopomorskiego (786), świętokrzyskiego (721), warmińsko-mazurskiego (625), opolskiego (570), lubuskiego (558), podlaskiego (533). 300 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Rekordowa liczba zgonów

Z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 713 osób. Dzisiejsza wysoka liczba zgonów to wynik m.in opóźnień w raportowaniu placówek medycznych spowodowanych okresem świątecznym.

Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Jest to więc duża liczba 954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby czy właściwie ostatnich dwóch dni, bo najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 24 do 48 godzin i to jest ten standard - tłumaczy rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andriusiewicz. To oznacza, że tylko do dzisiaj rana od wczoraj zaraportowano ok. 694 zgonów.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 499 507/56 659 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).