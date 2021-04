Organizatorem ubiegłotygodniowego wydarzenia, krytykowanego w związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, było Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Na 18 kwietnia planowano natomiast Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, organizowany przez stowarzyszenie pod tą samą nazwą.

Wspólnie z Klasztorem Ojców Paulinów podjęliśmy decyzję, po konsultacji z policją w Częstochowie, o nieorganizowaniu Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy w dotychczasowej formie, czyli spotkania motocyklistów na Jasnogórskich Błoniach. Tego dnia (...) w Kaplicy Matki Bożej odprawiona zostanie msza święta w intencji wszystkich motocyklistów - poinformowało stowarzyszenie.

Niedzielna msza ma być transmitowana przez TVP. Zachowany zostanie reżim sanitarny. Na teren Jasnej Góry może wejść: 50 osób do wnętrza, 150 osób na dziedziniec. Nie będzie transmisji mszy św. na telebimie na błoniach i nie będzie możliwości wjazdu na błonia motocyklami - wynika z informacji organizatorów.

"Życzymy zdrowia"

Prosimy Was, drodzy Motocykliści i Motocyklistki, gdziekolwiek tego dnia będziecie, o duchowe włączenie się do naszej intencji modlitewnej, związanej z ponad 80-letnią tradycją ruchu motocyklowego Częstochowy. Życzymy wszystkim zdrowia, chęci do działania, pięknych motocyklowych podróży i spotkania na kolejnym Motocyklowym Zjeździe Gwiaździstym do Częstochowy - napisał w komunikacie sekretarz stowarzyszenia Janusz Jadczyk.

W poprzedni weekend motocykliści z całej Polski przyjechali do Częstochowy, by wspólnie rozpocząć sezon. W niedzielę w XVIII Motocyklowym Zlocie Gwiaździstym im. ks. prał. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego - mimo pandemii ograniczającej także ruch pielgrzymkowy - wzięło udział około 10 tys. miłośników jednośladów.

To, czy organizator zlotu złamał przepisy związane ze stanem epidemii, analizują obecnie sanepid i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie postępowanie na podstawie materiałów przekazanych przez policję.

Materiały zostaną przekazane do prokuratury"

Podczas ubiegłotygodniowego zlotu policjanci wylegitymowali 156 osób, ujawnili jedno przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości i blisko sto wykroczeń.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, materiały zgromadzone w trakcie tego wydarzenia zostaną przekazane do prokuratury i do sanepidu pod kątem naruszenia prawa przez organizatora pielgrzymki - wskazała komunikacie policja. Prokuratura ma ocenić czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób przez organizatora.

Niedzielna msza odprawiona na jasnogórskich błoniach była tradycyjną inauguracją tegorocznego sezonu motocyklowego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Waldemar Cisło.