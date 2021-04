Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego prof. Mariusz Figurski był gościem TVP Info. Był tam pytany m.in. o to, jakiej pogody możemy spodziewać się w maju.

Jeżeli mówimy o maju - to powyżej normy 30-letniej – najwyższe temperatury będą na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie – mówił prof. Figurski, dodając, że chodzi o temperatury dochodzące do 25 st. C. To oczywiście rozpocznie się w drugiej i trzeciej dekadzie maja – dodał.

W IMGW - podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie - średnią miesięczną temperaturę powietrza lub miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1981-2010.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę lub sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy" - wyjaśnia Instytut na swojej stronie internetowej.

Zimny początek miesiąca

Jak dodał dyrektor CMM IMGW, zanim nadejdzie ten ciepły maj, trzeba się spodziewać zimniejszego początku tego miesiąca. Pierwsza dekada będzie dużo chłodniejsza – zastrzegł. Będzie wtedy też bardziej dżdżysto.

Jeżeli chodzi o opady, to będą w normie 30-letniej. Powyżej normy, czyli większych opadów deszczu synoptycy spodziewają się w województwach środkowej Polski: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim a także na Lubelszczyźnie – powiedział.

