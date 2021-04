Polsat News powołał się na informację zięcia Liedela, którą ten zamieścił na Facebooku.

O śmierci swojego wieloletniego dyrektora poinformowało również Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. "Jego energia, chęć działania i charyzma sprawiały, że skupialiśmy się wokół niego szukając przywódcy i przewodnika. Stanowił dla nas inspirację, był wsparciem, przyjacielem i mentorem, i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni. Był większy niż życie - i życie go nie pomieściło. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, Krzysztof. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci" - napisano.

Krzysztof Liedel był dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, które potwierdziło informację o jego śmierci. Wykładał także na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Obrony Narodowej. Sam był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Redagował kwartalnik "Antyterroryzm. Polska i Świat" W latach 2010-2015 był dyrektorem Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W zakresie przeciwdziałania zagrożeniem terrorystycznym pracował także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmował się również szkoleniem policjantów.

Krzysztof Liedel był też kawalerem Złotego Krzyża Zasługi, który otrzymał w 2015 roku. W 2019 roku Liedel kandydował do Sejmu z list SLD.