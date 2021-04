Wiceminister zdrowia, który był we wtorkowy poranek gościem Polsat News, został zapytany, czy znając najnowsze dane dotyczące nowych przypadków zakażenia koronawirusem można sobie pozwolić na optymizm. Kraska odparł, że "na optymizm na pewno możemy sobie pozwolić". Ten trend w ostatnich dniach jest trendem dobrym - dodał.

Dzisiejszy wynik pokaże, że trzeba jeszcze w dalszym ciągu być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o nasze myślenie o przyszłości, ponieważ widzimy, że pandemia nie poddaje się tak bardzo naszym przewidywaniom. Dzisiejszy wynik będzie troszkę gorszy niż wczorajszy - dodał.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 7283 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, 101 osób zmarło.

Mam nadzieję, że to jest ostatnia prosta wyjścia z tej trzeciej fali i ten trend zmniejszenia nowych przypadków zakażeń utrzyma się - powiedział wiceminister.

Wiceszef MZ zaznaczył, że nie liczby dotyczące nowych zakażeń go niepokoją, ale liczba osób przebywających w szpitalach. To jest ponad 31 tys. osób, to naprawdę jest bardzo dużo - zaznaczył wiceszef MZ.

Bardzo niepokojącym faktem jest to, że ponad 3 tys. osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, czyli są to osoby najczęściej podłączone do respiratora, czyli to są te osoby, które także najczęściej, niestety, umierają - powiedział Kraska.