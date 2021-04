W filmie Ewy Stankiewicz "Stan zagrożenia" na temat katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010, wyemitowanym w niedzielę w TVP, zaprezentowano fotografie z moskiewskiego prosektorium, w którym złożono ciała ofiar. Widać na nich ówczesną minister zdrowia - w rządzie Donalda Tuska - Ewę Kopacz. Stoi ona w fartuchu z zielonej flizeliny między dwoma mężczyznami. Obaj się uśmiechają. Po lewej stronie zdjęcia na wózku leży worek - wyglądający jak ten, w którym transportuje się ludzkie zwłoki.

Na kolejnej fotografii pokazanej w filmie "Stan zagrożenia" widzowie mogli zobaczyć już samą minister zdrowia, która trzyma filiżankę i rozmawia gestykulując, z uśmiechniętym mężczyzną w marynarce. Kopacz ma na sobie ten sam zielony fartuch i medyczne rękawiczki. Zdjęcia, opublikowane przez Stankiewicz, trafiły do internetu. Spotkały się z m.in. krytyką polityków PiS.

W obronie byłej premier i b. minister zdrowia stanęło w poniedziałek wielu polityków Koalicji Obywatelskiej. Słowa wsparcia zamieścił też na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Kiedy Ewa Kopacz pomagała rodzinom ofiar w najtrudniejszych sytuacjach, PiS z bezpiecznego ukrycia organizował akcję narodowego szczucia. I tak jest do dziś" - napisał były premier.

Właśnie o te słowa b. premiera był pytany w wp.pl wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - W tej sprawie akurat Donald Tusk powinien milczeć i to milczeć bardzo wymownie. Rozumiem lojalność i obronę Ewy Kopacz, ale też ja nie chcę się znęcać nad Ewą Kopacz - powiedział polityk.

Jego zdaniem robienie zdjęć w prosektorium kilka dni po katastrofie jest "zdumiewające". To prosektorium, to jest to prosektorium, gdzie mylono fragmenty zwłok, gdzie niestety zaszywano w zwłokach niedopałki papierosów. To jest dowód i krzyczące oskarżenie braku odpowiedzialność wówczas państwa polskiego za to co się wydarzyło - dodał Fogiel.