Kierujący Instytutem Pamięci Narodowej od 2016 Jarosław Szarek zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję. RMF FM przypomina, że o Szarku zrobiło się głośno m.in w związku z powołaniem na pełniącego obowiązki dyrektora oddziału Instytutu we Wrocławiu Tomasza Greniucha, związanego z narodowcami i znanego z faszystowskich pozdrowień. Jak czytamy, powołanie na "p.o. dyrektora" pozwoliło pominąć przy powołaniu konsultacje z Kolegium Instytutu.

Reklama

Po ujawnieniu zdjęć "hajlującego" podczas demonstracji narodowców Greniucha Jarosław Szarek bronił tej nominacji, a ostatecznie po kilku dniach utrzymywał, że o przeszłości swojego nominata nic nie wiedział.

To właśnie pominięte przez prezesa Kolegium IPN prowadzi procedurę, która ma wyłonić kandydata na szefa IPN. Pięcioletnia kadencja prezesa IPN upływa w lipcu. Zgodnie z ustawą wskazanego przez Kolegium kandydata na szefa Instytutu ostatecznie powołuje Sejm za zgodą Senatu. Na poziomie parlamentu to taki sam mechanizm, jak w wypadku powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Instytucie można nieoficjalnie usłyszeć, że Szarkowi już przed konkursem dano do zrozumienia, że nie ma co liczyć na polityczne poparcie.

Piątka kandydatów

Do czwartku Kolegium IPN ma ujawnić nazwiska piątki zgłoszonych kandydatów. Jeszcze we wtorek Kolegium czekało na opinię koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, czy nie ma przeciwwskazań do dopuszczenia ich do udziału w ubieganiu się o stanowisko Prezesa IPN.

Kolejnym etapem konkursu będzie publiczne wysłuchanie kandydatów przez Kolegium, które odbędzie się w najbliższy wtorek. Kandydaci mają wtedy zaprezentować swoje umiejętności i przedstawić koncepcje kierowania IPN oraz plany dotyczące swojego działania.

Po wysłuchaniu Kolegium IPN ma przeprowadzić naradę i ostatecznie wskazać kandydata, którego nazwisko przekaże do Sejmu.