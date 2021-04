Na placu zabaw jednego ze szczecińskich przedszkoli doszło do wypadku, dwoje dzieci zostało przewiezionych do szpitala - poinformowała PAP w piątek oficer prasowa KMP w Szczecinie. Poszkodowane to dwie dziewczynki, według informacji PAP, około siedmioletnie. U jednej z nich doszło do zatrzymania krążenia.

Zgłoszenie, które otrzymaliśmy ok. godz. 12.15 dotyczyło nieszczęśliwego wypadku na terenie jednego ze szczecińskich przedszkoli. Według informacji, które posiadam, dwoje dzieci zostało przewiezionych do szpitala. Jesteśmy na miejscu, wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - powiedziała PAP w piątek oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie mł. asp. Ewelina Gryszpan. Reklama Nie żyje 5-letni chłopiec, który wypadł z trzeciego piętra kamienicy Zobacz również Dodała, że ze wstępnych informacji wynika, iż do wypadku doszło na placu zabaw. Poszkodowane zostały dwie dziewczynki. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, doszło do zaplątania dzieci w jakiś rodzaj liny, co odcięło im dostęp do powietrza. U jednego dziecka były trudności z oddychaniem, u drugiego doszło nawet do zatrzymania krążenia, ale udało się bardzo szybko przywrócić akcję serca - podała PAP rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel. Według informacji PAP dziewczynki mają ok. 7 lat.