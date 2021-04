Jak poinformowała PAP synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk, koniec tygodnia według obecnych prognoz zapowiada się nieco cieplej, w stosunku do zbliżającego się weekendu. Dodała, że nie będzie jednak nagłego "wybuchu ciepłej pogody". W sobotę (1 maja) w dalszym ciągu prognozowane są opady deszczu" - powiedziała Tomczuk. Dodała, że temperatura maksymalna może wynieść do 15, 16 st. C.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Kiedy przyjdzie ciepło?

Z upływem przyszłego tygodnia będzie się powoli ocieplać i jest szansa na cieplejszą majówkę - cieplejszą niż weekend, który jest przed nami - powiedziała.