Zostały wydane nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Aktualnie obowiązują one praktycznie dla całej Polski poza południowym zachodem oraz północną częścią woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego - informuje we wtorek po południu Instytut.

Prognozowany spadek temperatury powietrza wyniesie do -2 st. C; przy gruncie na obszarach objętych alertem może to być nawet -5 st. C.

Uwaga kierowcy!

Kierowcy muszą uważać zatem na lokalne oblodzenia, które mogą występować na drogach. Szczególnie w pobliżu rzek, jezior i zbiorników wodnych. Po nocy z tak niską temperaturą możliwe są także mgły.

