Jak wcześniej informowaliśmy, przesłany KPO do KE to ostatnia wersja przyjęta przez Radę Ministrów. Mamy potwierdzenie przesłania dokumentu na poziomie Komisarza. Teraz max 2 tyg. dialogu technicznego KE-PL. Możliwe korekty mogą wynikać wyłącznie z negocjacji z KE – napisał na Twitterze wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

KPO. Komisja Europejska nie dostała ostatecznego dokumentu od Polski

O przesłaniu KPO Komisji Buda informował dzień wcześniej, także na Twitterze. Przygotowanie planu analogicznego do KPO jest warunkiem otrzymania środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

We wtorek Sejm ma głosować ratyfikację decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub.r. w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy.

Budka chce przesunąć posiedzenie o dwa tygodnie

W piątek przewodniczący PO Borys Budka apelował o przesunięcie o 14 dni posiedzenia Sejmu w sprawie zwiększenia zasobów własnych w związku z KPO i wspólne z samorządami wypracowanie do tego czasu ustawowych gwarancji dotyczących rozdziału środków.

Według Budki, parlament powinien zagwarantować, by rząd mógł wydatkować te pieniądze "w określonych ramach", a dopiero później Sejm i Senat powinny zatwierdzić ratyfikację dochodów własnych. Budka wezwał też polityków poszczególnych klubów i kół parlamentarnych, by we wtorek w Sejmie "przy otwartych drzwiach, przy udziale mediów" wysłuchali opinii samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych, związków zawodowych i przedsiębiorców o KPO.

Przedstawiciele samorządu regionalnego uznali rządowy plan za "trudny do przyjęcia" i zaapelowali o wstrzymanie się z przyjęciem KPO do czasu uwzględnienia ich postulatów. Domagają się m.in. większego udziału w dotacjach, a mniej pożyczek. Lewica zapowiedziała 1 maja, że poprze ratyfikację pod warunkiem spełnienia jej postulatów. Przed kilkoma dniami Lewica porozumiała się z PiS w sprawie warunkowego poparcia ustawy ratyfikacyjnej. Rząd zgodził się m.in. wprowadzić takie proponowane przez Lewicę rozwiązania, jak np. dodatkowe środki na wsparcie szpitali powiatowych, budowę 75 tys. mieszkań komunalnych i przeznaczenie 30 proc. środków dla samorządów.

Podzielona w kwestii ratyfikacji jest Zjednoczona Prawica - przeciwna jest Solidarna Polska, jednak głosy Lewicy mogą zapewnić większość konieczną do przyjęcia ustawy.