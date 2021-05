Na placu Bankowym pojawiły się miejskie autobusy, które służyły jako poczekalnie. - Pogody nie zmienimy, ale dla czekających na szczepienie na pl. Bankowym podstawiliśmy trzy wyjątkowe poczekalnie. Jeden z autobusów jest przeznaczony dla osób po szczepieniu - informował Warszawski Transport Publiczny na Facebooku.

Reklama

Pierwszy dzień pracy mobilnego punktu szczepień okazał się wielkim sukcesem. W związku z wielkim zainteresowaniem, w sobotę zaszczepionych zostało więcej chętnych niż zakładano - aż 1200 osób.

Również w niedzielę zainteresowanie było duże. Na godzinę 13.30 zostało zaszczepionych 420 osób.

Zaszczepić będzie się można jeszcze także w poniedziałek, 3 maja. Mobilny punkt przed miejskim ratuszem i urzędem wojewódzkim czynny jest od godziny 10:00 do 18:00. W poniedziałek zaszczepić się będą mogły osoby w wieku 34 lat i starsze. Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wymagane jest jedynie aktywne e-skierowanie.

Szczepienia wykonywane są jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.

Kraków, Gdynia, Białystok, Wrocław

2,4 tys. osób otrzymało szczepionkę przeciw COVID-19 w ciągu dwóch dni akcji "Zaszczep się w majówkę" w Krakowie. W poniedziałek będzie ona kontynuowana. Mimo deszczu, zimna i wiatru jeszcze przed otwarciem naszego mobilnego punktu szczepień na krakowskim Rynku Głównym ustawiła się kolejka licząca około 500 osób. Kolejka po nadzieję i przepustkę do normalności, bo tak postrzegane są szczepienia. Dziękuję za tę determinację, ale też za dyscyplinę - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W drugim dniu akcji – podobnie jak w sobotę w mobilnym punkcie na krakowskim Rynku przyjęło 1,2 tys. osób, czyli w sumie 2,4 tysiące.

Na Rynku pracowały trzy zespoły szczepiące ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, liczące: trzech lekarzy, sześć pielęgniarek i sześciu pracowników administracyjnych. Pomocy udzielało też 28 żołnierzy (16 z 6. Brygady Powietrznodesantowej i 12 z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej), 19 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 19 policjantów.

W Gdyni, na parkingu nieopodal Teatru Muzycznego, do południa zastrzyk otrzymało około 250 osób. W sobotę zaszczepiono tu 752 pacjentów.

Drugi dzień akcji przebiega bardzo sprawnie. Frekwencja dopisywała mimo chłodu, wiatru i opadów deszczu. Do południa udało się zaszczepić około 250 chętnych. Punkt będzie czynny do godziny 19:00. Zapraszamy również w poniedziałek od 9:00 do 19:00 - informował Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody pomorskiego.

Rzecznik pomorskiego NFZ Mariusz Szymański napisał na Twitterze, że na szczepienia zgłaszają się nie tylko miejscowi. Przed punktem można było spotkać m.in. mieszkańców Kartuz, Żukowa, a nawet Poznania. "Pierwsza osoba pojawiła się już po godzinie 3:00" - przekazał.

Reklama

Obsługę medyczną gdyńskiego punktu zapewniał personel Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Nad przestrzeganiem zasad sanitarnych czuwali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

W Białymstoku w punkcie szczepień przy Pałacu Branickich zaszczepiło się w niedzielę 430 kolejnych osób - informował z kolei Podlaski Urząd Wojewódzki. To podobna liczba co w sobotę, gdy w tym punkcie rozpoczęły się szczepienia. W sobotę ze szczepień przeciwko COVID-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson w Białymstoku skorzystało 467 osób. Łącznie z danymi z niedzieli to razem 897 osób.

Białostocki punkt szczepień przy Pałacu Branickich miał pierwotnie do dyspozycji 2,5 tys. szczepionek. Punkt prowadzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski potwierdził w niedzielę, że pula szczepionek została zwiększona o kolejny tysiąc. Wojewoda informował przed południem, że sytuacja z tempem szczepień w punkcie jest monitorowana i "być może będą podjęte jakieś nowe decyzję związane z tymi szczepieniami". Zapewniał, że żadna ze szczepionek nie będzie zmarnowana, a będą służyć zainteresowanym szczepieniami mieszkańcom.

We Wrocławiu ponad tysiąc osób zaszczepiło się w niedzielę w mobilnym punkcie szczepień, który został ustawiony przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Pomimo deszczowej pogody do punktu ustawiła się długa kolejka. Pacjenci oczekujący na szczepienie mogli liczyć na ciepłą herbatę.

Jak przekazały służby prasowe wojewody dolnośląskiego, w niedzielę szczepionkę podano 1008 osobo. W sobotę, pierwszego dnia akcji "Zaszczep się w majówkę", zastrzyk przyjęło zaś 1030 osób.