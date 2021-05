Na placu Bankowym pojawiły się miejskie autobusy, które służą jako poczekalnie. - Pogody nie zmienimy, ale dla czekających na szczepienie na pl. Bankowym podstawiliśmy trzy wyjątkowe poczekalnie. Jeden z autobusów jest przeznaczony dla osób po szczepieniu - poinformował Warszawski Transport Publiczny na Facebooku.

Pierwszy dzień pracy mobilnego punktu szczepień okazał się wielkim sukcesem. W związku z wielkim zainteresowaniem, w sobotę zaszczepionych zostało więcej chętnych niż zakładano - aż 1200 osób.

Również w niedzielę zainteresowanie było duże. Na godzinę 13.30 zostało zaszczepionych 420 osób. Informujemy również, że kolejka osób oczekujących na szczepienie dzisiaj została zamknięta - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zaszczepić będzie się można jeszcze także w poniedziałek, 3 maja. Mobilny punkt przed miejskim ratuszem i urzędem wojewódzkim czynny jest od godziny 10 do 18. W poniedziałek zaszczepić się będą mogły osoby w wieku 34 lat i starsze. Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wymagane jest jedynie aktywne e-skierowanie.

Szczepienia wykonywane są jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.

Kraków, Gdynia

Deszcz padał również w Krakowie, i również tu nie zniechęcił zainteresowanych szczepieniem. W mobilnym punkcie na Rynku Głównym do godziny 14:00 przyjęto w niedzielę ok. 600 osób.

Podobnie jak w sobotę w punkcie na Rynku Głównym pracowały trzy zespoły szczepiące ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, liczące: trzech lekarzy, sześć pielęgniarek i sześciu pracowników administracyjnych.

W Gdyni, na parkingu nieopodal Teatru Muzycznego, do południa zastrzyk otrzymało około 250 osób. W sobotę zaszczepiono tu 752 pacjentów.

Drugi dzień akcji przebiega bardzo sprawnie. Frekwencja dopisuje, mimo chłodu, wiatru i opadów deszczu. Do południa udało nam się zaszczepić około 250 chętnych. Punkt będzie czynny do godziny 19:00. Zapraszamy również w poniedziałek od 9:00 do 19:00 - informował Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody pomorskiego.

Rzecznik pomorskiego NFZ Mariusz Szymański napisał na Twitterze, że na szczepienia zgłaszają się nie tylko miejscowi. Przed punktem można było spotkać m.in. mieszkańców Kartuz, Żukowa, a nawet Poznania. "Pierwsza osoba pojawiła się już po godzinie 3:00" - przekazał.

Obsługę medyczną gdyńskiego punktu zapewnia personel Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Nad przestrzeganiem zasad sanitarnych czuwają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.