Dla północnego zachodu Polski ostrzeżenia dotyczą silnego wiatru (porywy nawet do 90 km/h), a dla południowego wschodu burz (opady do 20 mm, porywy do 80 km/h, lokalny grad) - informuje IMGW.

Silnie wiać będzie na Pomorzu (głównie w woj. zachodniopomorskim), w części Wielkopolski oraz w Lubuskiem. Burze z kolei mogą wystąpić na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce oraz w woj. świętokrzyskim i śląskim.

Prognoza pogody - jakie temperatury?

Według prognoz środa będzie dniem wietrznym. Temperatura maksymalna w południowo-zachodniej części kraju, np. w Szczecinie, wyniesie ok. 10-12 stopni, około 15 st. C pokażą termometry m.in. w Łodzi i Warszawie, a nawet do 20 stopni będzie w środę w Rzeszowie i Przemyślu.

W Karkonoszach, Karpatach i na Śnieżce w środę będzie padał śnieg. Wzrost pokrywy śnieżnej szacowany jest na ok. 10 cm.

