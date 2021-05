Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie poruszyła sprawę wydania przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podręcznika dla policjantów zatytułowanego "Patologie społeczne, wybrane zagadnienia".

Reklama

LGBT jako patologia

- W tym podręczniku obok szeregu patologii społecznych: narkomanii, żebractwa, wymieniana jest także społeczność LGBTQ. W szczególności osoby transpłciowe, osoby niebinarne zostały określone w tym podręczniku jako patologia społeczna - stwierdziła posłanka.

Podkreśliła, że "społeczność LGBTQ nie jest ideologią, nie jest patologią, to ludzie, to konkretne osoby w Polsce, dziś narażone w sposób szczególny na krzywdę, przemoc i dyskryminację".

Powołując się na opinię Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że osoby transpłciowe i osoby niebinarne są "szczególnie narażone na agresję: bezpośrednią - związaną z przemocą - i na agresję ukrytą "związaną z kwestionowaniem tożsamości płciowej i używaniem do tego dyskryminującego języka".

- Nie może być tak, że policja, której obowiązkiem jest chronić wszystkich obywateli bez względu na ich orientację seksualną, bez względu na tożsamość płciową, bez względu na to, kim po prostu są, dyskryminuje te osoby - powiedziała posłanka.

Zaznaczyła, że osoby "o nieokreślonej tożsamości płciowej, osoby niebinarne zasługują na szczególną ochronę państwa, bo w sposób szczególny narażone są na przemoc i dyskryminację".

- Lewica od dawna walczy o prawa do bezpiecznego życia całej społeczności LGBTQ - podkreśliła. - W tej konkretnej sprawie zwracamy się z interwencją, z pismem do Komendanta Głównego Policji, a także pani komendant Centrum Szkolenia Policji z wnioskiem o podjęcie działań wyjaśniających i określających, na jakiej podstawie, na podstawie jakich kryteriów, ten podręcznik, o których mowa, został dopuszczony do użytku - poinformowała posłanka Lewicy.

Podkreśliła także, że "na osobach odpowiedzialnych za edukację policjantów spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich obywateli, którzy kiedykolwiek i później wchodzą w kontakt z funkcjonariuszami". - To ogromna odpowiedzialność i jest to odpowiedzialność także Komendanta Głównego Policji. Dlatego od niego domagamy się wyjaśnień - dodała.

Obecny na konferencji prasowej szef klubu Lewica Krzysztof Gawkowski wyraził nadzieję na szybką odpowiedź ze strony władz Policji.

Interwencja Bodnara

Media informowały, że RPO Adam Bodnar interweniował w sprawie podręcznika wydanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w którym transpłciowość oraz społeczność LGBTQ przedstawione zostały w kontekście patologii, takich jak narkomania, prostytucja i sekty.