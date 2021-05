MOPR uruchomił konto, na które wszyscy chętni mogą wpłacać darowizny na cele statutowe tej organizacji. W pierwszej kolejności pieniądze, które otrzymamy od darczyńców, chcemy przeznaczyć na dodatki do pensji naszych ratowników, którzy są wybitnymi fachowcami, a którzy teraz zarabiają śmiesznie mało - powiedział dyrektor MOPR Jarosław Sroka.

W tym roku z MOPR odeszło już trzech wykwalifikowanych ratowników. Przeciętna pensja ratownika MOPR ledwie przekracza 2 tys. zł. na rękę. W MOPR pracuje obecnie 20 ratowników. Każdy z nich jest doświadczony i wykwalifikowany do prowadzenia akcji ratunkowych zarówno na wodzie, jak i na lodzie.

Na pensje, na sprzęt

Pieniądze z darowizny zostaną przeznaczone także na usuwanie ewentualnych awarii sprzętu ratowniczego (od lat MOPR nie ma nowych łodzi) oraz być może na paliwo. Od wielu lat zakup paliwa do naszych łodzi finansował Orlen. W tym roku wciąż taka decyzja nie zapadła, dlatego w razie braku tego sponsora musimy mieć ok. 80 tys. zł na paliwo - powiedział PAP Sroka.

Ratownicy MOPR zwrócili się w poniedziałek na konferencji prasowej do wszystkich miłośników Mazur o wsparcie. Przez 22 lata my ratowaliśmy Was, teraz Wy uratujcie nas. W związku z trudną sytuacją finansową po raz pierwszy prosimy o wsparcie - zaapelowali ratownicy. Przyznali, że gdyby każdy z żeglarzy dokonał choćby symbolicznej wpłaty sytuacja służby uległaby poprawie.

Dotacje wojewody i marszałka

MOPR od wielu lat utrzymuje się z dotacji przydzielanych przez wojewodę (ta część idzie na pensje ratowników) oraz marszałka (pieniądze na ubezpieczenia).

Od wielu lat ratownicy reperowali swój budżet zabezpieczając imprezy komercyjne na wodzie np. branżowe regaty. Pandemia sprawiła, że wszystkie firmy w ubiegłym roku odwołały tego typu imprezy integracyjne. Nie było też komercyjnych imprez na lodzie. W tym roku na razie regaty branżowe, czy firmowe nie są planowane. "Nasz kalendarz jest pusty, nie mamy jak dorobić do budżetu MOPR" - przyznał Sroka tłumacząc, dlaczego ratownicy zdecydowali się prosić darczyńców o wsparcie.

Wpłaty dla MOPR można dokonywać na konto: 44 1240 5787 1111 0000 5757 3942.

Prośba ratowników MOPR spotkała się z życzliwym przyjęciem internautów, którzy zdeklarowali wpłaty. To jest dramat, że najpierw ratowaliśmy służbę zdrowia w okresie pandemii, teraz musimy ratować MOPR - napisał jeden z internautów.