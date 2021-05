Z danych przekazanych przez IMGW wynika, że średnia obszarowa temperatura powietrza w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,0 st. C i była aż o 2,6 st. C niższa od średniej wieloletniej dla okresu 1991-2020. Jak zaznaczają klimatolodzy, tegoroczny kwiecień należy więc zaliczyć do miesięcy ekstremalnie chłodnych.

Reklama

Biorąc pod uwagę tzw. klasyfikację rangową średniej temperatury miesięcznej, która obejmuje okres od 1951 r., tegoroczny kwiecień zajął 61 pozycję. Jak zaznacza IMGW, w 21. wieku tak zimnego kwietnia do tej pory nie było. Najwyższą średnią temperaturą charakteryzował się natomiast kwiecień 2018 roku - 12,6 st. C, a najniższą kwiecień 1958 roku - 4,3 st. C.

Według ekspertów, niższa niż zwykle temperatura tego miesiąca nie wpłynęła w istotny sposób na występujący od lat silny trend wzrostowy temperatury powietrza w Polsce. Tylko od 1951 r. wzrost temperatury w tym miesiącu szacowany jest na 2,5 st. C - wskazują klimatolodzy.

Jak informuje IMGW, najcieplejszym regionem Polski w kwietniu była zachodnia część pasa nizin ze średnią temperaturą na poziomie 6,6 st. C. Z kolei najchłodniejszym obszarem były Sudety - 5,1 st. C. Warunki termiczne we wszystkich regionach zostały sklasyfikowane jako ekstremalnie chłodne - podaje IMGW.

108 proc. normy opadów

Tegoroczny kwiecień był także nieco bardziej deszczowy. Jak wskazuje IMGW, obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w kwietniu w Polsce wyniosła 39,2 mm, co stanowiło 108 proc. normy dla tego miesiąca, którą określono na podstawie pomiarów prowadzonych w latach 1991-2020.

Biorąc pod uwagę tzw. klasyfikację rangową średniej obszarowej sumy opadów, która obejmuje okres od 1951 r., tegoroczny kwiecień plasuje się na 27. pozycji. Najbardziej deszczowy był kwiecień 1967 roku - ze średnią sumą 51,3 mm. Natomiast najmniej zasobny w opady był kwiecień 2009 roku - zaledwie 6,1 mm.