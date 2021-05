Lider PO Borys Budka w swoim poniedziałkowym wpisie odniósł się do krytyki byłego wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza.

"Tym, którzy w 2021 roku krytykują Leszka Balcerowicza przypomnę tylko, że mogą to robić, ponieważ on i T. Mazowiecki mieli kiedyś odwagę przeprowadzić Polskę od komunizmu do demokracji... Gdyby nie ich reformy, dzisiejsi "rewolucjoniści" sojowe latte znaliby tylko z zagranicznych filmów" - napisał Budka.

Do postu lidera PO odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller.

No tak... Cóż niech Pan to powie mieszkańcom terenów PGR. Tam pamiętają "doskonałą" politykę przemian ustrojowych. Do tego dorzucić skrajnie błyskawiczną politykę prywatyzacji bez względu na cenę. Ale... przecież nie wolno krytykować - wszystko było "super" - napisał rzecznik rządu.