Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował, że sąd w składzie trzech sędziów wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie "udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, tym samym wstrzymując skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia z 4 lutego 2020 r.". Jest to ta uchwała, która zawiesiła Juszczyszyna w obowiązkach sędziego i o 40 proc. obniżyła mu wynagrodzenie.

Reklama

Sąd nakazał obowiązanemu (tj. Sądowi Najwyższemu) opatrzenie wskazanej wyżej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacją, że jej skuteczność i wykonalność zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że opisana uchwała nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, przy czym oznaczenie to powinno zostać umieszczone na pierwszej stronie treści uchwały wskazanej pod sygnaturą II DO 1/20, czarną czcionką, nie mniejszą niż wielkość czcionki, której użyto do zapisania sentencji uchwały - poinformował rzecznik sądu.

Prezes SR w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że w jego ocenie decyzja Sądu Okręgowego w Olsztynie to "bezprawny akt". O kwestiach dyscyplinarnych sędziów nie decydują sądy powszechne, ale Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym. Ja wykonuję decyzję Izby - powiedział Nawacki.

Juszczyszyn: gdyby nie kwarantanna, jutro byłbym w sądzie

Sędzia Paweł Juszczyszyn wysłał wnioski w sprawie wstrzymania wykonania uchwały zawieszającej go w pracy do 46 sądów w kraju. Olsztyński sąd jako pierwszy wydał w tej sprawie postanowienie. Jest ono nieprawomocne, ale - jak podkreślił rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie - jest wykonalne.

W praktyce oznacza to, że sędzia Juszczyszyn winien zacząć pracę w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Od dziś decyzją sanepidu zostałem skierowany na kwarantannę. Gdyby nie to, już jutro byłbym w sądzie - powiedział Paweł Juszczyszyn i dodał, że po 7 dniach wykona test i jeśli będzie negatywny - za tydzień stawi się w sądzie.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział, że zna decyzję Sądu Okręgowego w Olsztynie i zaznaczył, że "ona nie dotyczy jego ani personalnie, ani jako Sądu Rejonowego w Olszynie". Ta decyzja dotyczy Sądu Najwyższego i to Sąd Najwyższy musi teraz zdecydować, co dalej w tej sytuacji - powiedział Maciej Nawacki.

Nawacki: Spotykają mnie szykany

Prezes Nawacki powiedział również, że w jego postępowaniu nic się nie zmieni. Ja wykonuję uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Spotykają mnie z tego powodu szykany, groźby pociągnięcia nawet do odpowiedzialności karnej. Dlatego zapytałem oficjalnie KRS, czy podejmie jakieś działania zmierzające do ochrony mnie - dodał sędzia Nawacki. Przyznał, że nadal nie zamierza przywrócić Juszczyszyna do pracy.

Sąd Okręgowy w Olsztynie jest drugim sądem, który nakazał przywrócić Juszczyszyna do pracy. Wcześniej zdecydował o tym sąd w Bydgoszczy (w innej sprawie, która dotyczyła tej samej kwestii).

Maciej Nawacki mówił, że jest "nieco zdziwiony", że sąd w Olsztynie orzekał w sprawie olsztyńskiego sędziego. Olsztyn to małe miasto, znamy się jako środowisko. Jak mi wytoczono proces, to się wszyscy wyłączyli, a w tej sprawie wydali decyzję. Pytam tylko retorycznie, czy ci sędziowie nie brali udziału w wiecach poparcia dla Juszczyszyna? - powiedział prezes Nawacki.

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że w składzie, który wydał postanowienie dotyczące wstrzymania wykonania uchwały Izby Dyscyplinarnej, jest trzech doświadczonych i cenionych sędziów - cywilistów, w tym przewodniczący wydziału.

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą. Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.