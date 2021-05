Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wieczorem i nocą, na południu i wschodzie kraju mogą pojawić się burze, podczas których może spaść łącznie ok. 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Po południu najchłodniej będzie na krańcach północnych, tam zaledwie 13-14 st. C, natomiast na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 18 do 21 st. C. Najcieplej dzisiaj będzie jeszcze na zachodzie i Kujawach - 23 st. C.

Możliwy grad

Jak poinformował rzecznik i synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski, burze mogą przynieść opady gradu. Dodał, że w środę takie opady "przyniosły gradzinę o wielkości ok. 2 cm". Synoptyk nie wykluczył, że podobnie może być również w czwartek. Wiatr podczas burz może wiać natomiast z prędkością w porywach do 70 km/h.

W nocy temperatura będzie nieco niższa, od ok. 7 st. C na krańcach północnych do ok. 12 st. C na krańcach południowo-zachodnich.

Nadchodzącej nocy na południu kraju może pojawić się również mgła ograniczająca widzialność do 400-500 metrów. Dzisiaj i wczoraj mgła spowodowała znaczny spadek temperatury. W Ustce w ciągu jednej godziny temperatura spadła wtedy o 12 st. C - powiedział Walijewski.