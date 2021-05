Zmianie i złagodzeniu ulegają obostrzenia związane z przeciwdziałaniem pandemii. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie znaczy, że można zapomnieć o przepisach i je lekceważyć. Policjanci wspierając służby sanitarne interweniują i będą niezmiennie interweniować wówczas, gdy stwierdzą, że dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mogącego skutkować gwałtownym ponownym rozprzestrzenieniem się choroby – zaznaczył inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Galerie, sklepy i środki komunikacji

Dodaje, że policjanci swoją uwagę skupią szczególnie na galeriach handlowych, wielkopowierzchniowych sklepach oraz środkach komunikacji publicznej. Osoby, które będą lekceważyć obowiązujące prawo, będą musiały liczyć się z konsekwencjami - podkreślił Ciarka.

Od soboty, 15 maja, nie trzeba już będzie nosić maseczek na świeżym powietrzu. Należy jednak pamiętać, że trzeba zakrywać nos i usta w zamkniętych pomieszczeniach, m.in. w kinach, kościołach czy w sklepach. Po północy będzie już można skorzystać z oferty lokali gastronomicznych, jednak tylko na zewnątrz - w ogródkach. Tu też pozostają obostrzenia, zajęty może być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Skorzystać z toalety wewnątrz lokalu można tylko z założoną maseczką.

Na zewnątrz mogą również odbywać się imprezy kulturalne i sportowe. Tutaj również należy przestrzegać reżimu sanitarnego. Kolejne zmiany czekają od 21 maja. Działalność rozpoczną kina, teatry, opery i filharmonie, przy obecności maksymalnie połowy odwiedzających i przestrzeganiu reżimu sanitarnego. W tych pomieszczeniach nie będzie można spożywać napojów i posiłków.

Od 29 maja dania będą mogły być serwowane również wewnątrz lokalu gastronomicznego. Wesela i inne imprezy okolicznościowe będą mogły się odbywać przy limicie 50 osób (nie wliczając osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19). Swoja działalność rozpoczną też obiekty sportowe, z zachowaniem limitów i reżimu.