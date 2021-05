Dziecko wypadło z balkonu

Do wypadku doszło w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Niepodległości w Lublinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z balkonu mieszkania na trzecim piętrze wypadło dziecko.

Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że na tym balkonie bawiła się trójka dzieci, która była pod opieką ojca. Matka dzieci wyszła wtedy po zakupy. 1,5-roczny chłopiec prawdopodobnie wspiął się na jakiś pozostawiony na balkonie przedmiot, przechylił się przez barierkę i wypadł z balkonu. Chłopiec spadł na trawiaste podłoże – powiedziała w niedzielę PAP Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie przeszło szereg badań. Okazało się, że obrażenia nie są poważne, to ogólne potłuczenia, otarcia naskórka. Życiu chłopca nic nie zagraża – dodała Kamola.

Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności wypadku. Rodzice dzieci zostali zbadani - nie stwierdzono, aby byli pod wpływem narkotyków; matka była trzeźwa, u ojca stwierdzono śladowe ilości alkoholu w organizmie. Będą jeszcze przesłuchiwani.

Kamola dodała, że wiele wskazuje na to, iż był to wypadek, niemniej jednak policjanci będą sprawdzać, czy nie doszło do przestępstwa narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.