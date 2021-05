Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z PAP przekazał, że we wtorek pogoda niewiele się zmieni od tej poniedziałkowej. Właściwie w całej Polsce może być tak, że będzie choć trochę deszczu. Najintensywniejsze opady będą na południu, zwłaszcza na południu Małopolski i na Górnym Śląsku. Te opady będą stopniowo słabnąć w godzinach popołudniowych i do wieczora powinny już być nieznaczne, przelotne opady - podkreślił.

Natomiast jeżeli chodzi o resztę kraju to na przeważającym obszarze mogą się pojawić opady deszczu. Oprócz deszczu na południu przelotny deszcz z możliwością burz wystąpi na zachodzie - podał.

Poinformował, że silniejsze burze z przelotnym deszczem mogą się pojawić we wschodniej części kraju, zwłaszcza na Mazowszu również na Warmii i Lubelszczyźnie. Tam te burze mogą być silniejsze z intensywniejszym deszczem do ok. 25 mm. Dochodzić będzie grad i silniejsze porywy wiatru - zaznaczył.

Jaka temperatura?

Najchłodniej będzie w pasie centralnym od Małopolski po Pomorze, zaledwie 12-14 st. C., chłodniej na pogórzu i nad wschodnim wybrzeżem 9-10 st. C., nieco cieplej będzie na zachodzie ok. 16-17 st. C., najcieplej na wschodzie, zwłaszcza Mazowszu i Lubelszczyźnie - ok. 20 st. C." - dodał.

