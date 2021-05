Czwartkowy poranek będzie dość pogodny w całym kraju. W ciągu dnia stopniowo będzie się zwiększało zachmurzenie. W zasadzie w całym kraju pojawi się przelotny deszcz, choć najbardziej prawdopodobne jest jego wystąpienie na zachodzie, południowym zachodzie i południu kraju. Tam też mogą pojawić się burze z porywistym wiatrem – powiedziała PAP synoptyk IMGW.

Generalnie opady deszczu będą występować lokalnie, nie ma żadnej strefy frontu – zaznaczyła synoptyk. Opady będą lokalne i będą raczej krótkotrwałe, a przy tym niezbyt intensywne. Pogoda w czwartek będzie bardzo podobna do warunków atmosferycznych występujących w środę.

Jaka temperatura?

W czwartkowy poranek temperatura wyniesie od 7 do 8 stopni C. W ciągu dnia wzrośnie do 17 – 18 st. C (w woj. wielkopolskim), a na krańcach wschodnich do 14 st. C.

