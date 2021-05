Jak informuje IMGW, w piątek nad Polskę napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 16 do 19 st. C w północnej części Polski, od 17 do 19 st. C w województwach: wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim oraz od 17 do 20 st. C. w centrum kraju i na Lubelszczyźnie. Najcieplej będzie w południowo-zachodniej części kraju, tam termometry pokażą od 18 do 20 st. C.

W sobotę Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu atmosferycznego. Jak informuje IMGW, w dalszym ciągu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie; ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć.

Na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe są również przelotne opady deszczu, a miejscami burze, podczas których może padać grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a w czasie burz jego porywy mogą osiągnąć do 80 km/h.

Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Również tam miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 15 do 18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, podczas burz jego porywy osiągną prędkość do 80 km/h.

Podobna sytuacja pogodowa prognozowana jest w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 16 do 18 st. C.

Na południowym zachodzie synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale i tam możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 15 do 19 st. C, a w rejonach podgórskich Beskidów od 14 do 16 st. C. Zimniej będzie w szczytowych partiach Sudetów, tam termometry pokażą ok. 2 st C.

Z kolei na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 15 do 18 st. C, w rejonach podgórskich od 13 do 15 st. C, w szczytowych partiach Tatr ok. 3 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad południowej Szwecji. Jak informują synoptycy IMGW, od Polesia po Śląsk będzie przebiegała strefa pofalowanego frontu. Z zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie; ciśnienie będzie rosło.

Na północy kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 16 st. C, nad morzem około 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany.

Na zachodzie i północnym zachodzie, a także w centrum i na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Na południowym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 14 do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. W szczytowych partiach Sudetów prognozowane są natomiast przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwe burze; temperatura od 0 do 2 st. C.

Z kolei na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 17 st. C, na Podhalu około 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

