"Pandemia w odwrocie, szpital świeci pustkami. Mieszkańcy czekają na leczenie pocovdiowe" - napisał we wtorek na twitterze Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. "Wnioskuję o zwrot placówki" – dodał.

Do sprawy odniosła się też Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy. "Pandemia ustępuje, liczba zajętych łóżek we wszystkich warszawskich szpitalach spada. Nie ma więc żadnych przesłanek ani prawnych ani merytorycznych do tego, aby szpital nadal znajdował się we władaniu rządowego pełnomocnika" - napisała na Facebooku.

Wskazała też, że coraz więcej jest osób zaszczepionych, a inne szpitale tymczasowe są stopniowo wygaszane. Jako przykład podała szpital na Stadionie Narodowym czy Szpital w Radomiu, który wrócił do miasta. Poinformowała też o zmniejszającej się liczbie pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Południowym. "Na dzień 24 maja w Szpitalu Południowym przebywa jedynie 47 pacjentów na łóżkach zwykłych i 15 pacjentów na łóżkach respiratorowych" - napisała.

"Potrzeby są olbrzymie"

Jak poinformowała Kaznowska, miasto chce, aby w części szpitala leczyć mieszkańców walczących ze skutkami zakażenia koronawirusem. "Potrzeby są olbrzymie" - dodała.

Powołała się też na art. art. 47b, ustawy "covidowej", który mówi że, "powołanie rządowego pełnomocnika może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko w związku ze zwalczaniem COVID-10". A leczenie pacjentów pocovidowych nie jest taką sytuacją. "Każdy dzień zwłoki w oddaniu szpitala działa na szkodę mieszkańców naszego miasta" - zaznaczyła Kaznowska.

Od 15 lutego w Szpitalu Południowym w Warszawie działa szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19. Polecenie utworzenia szpitala tymczasowego w tej placówce wydał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Pod koniec marca, na wniosek wojewody, minister zdrowia Adam Niedzielski wydał decyzję o wprowadzeniu pełnomocnika do spółki Szpital Solec. Została nim dr Ewa Więckowska, była prezes spółki Solec od 2013 roku. Po ponad siedmiu latach prezesowania, 22 lutego zrezygnowała z pełnienia tej funkcji.