Według synoptyków z IMGW nadchodzący weekend będzie - jak na końcówkę maja - dość chłodny. Prognozowane są również przejaśnienia, zwłaszcza w niedzielę na zachodzie i nad morzem. Temperatura w weekend będzie bardzo podobna do tej, którą notowaliśmy w ostatnich dniach.

Prognoza na piątek

W piątek północy kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C. Z kolei na północnym wschodzie synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić również przelotne opady deszczu, a miejscami burze; lokalnie możliwy niewielki grad. Wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C na krańcach północno-zachodnich do 16 st. C na wschodzie. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Na zachodzie kraju w piątek zachmurzenie będzie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. Celsjusza. Natomiast w centrum i na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. C w woj. mazowieckim, łódzkim i lubelskim, a od 16 st. C do 18 st. C. na Dolnym Śląsku, woj. opolskim i śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

W szczytowych partiach Sudetów prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam temperatura od 0 st. C do 2 st. C. Deszcz ze śniegiem oraz śnieg może spaść również w Tatrach, gdzie temperatura będzie wynosić do ok. 2 st. C.

Prognoza na sobotę

W sobotę Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Skandynawią. Nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

Na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże i tam lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C na wschodzie do 17 st. C na zachodzie regionu. Podobnie będzie na północnym wschodzie, gdzie w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 14 st. C.

Na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym wschodzie regionu miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C. Natomiast w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C.

Z kolei na południu kraju i w rejonach podgórskich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. C. w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim, oraz od 14 st. C do 16 st. C. w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza na niedzielę

W niedzielę przeważający obszar kraju będzie na skraju wyżu znad Morza Północnego, jednak na wschodzie zaznaczy się obszar zatoki niskiego ciśnienia, związany z niżem nad Ukrainą. Będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

Na północy kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym zachodzie do 18 st. C na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. C. Podobnie będzie w Wielkopolsce, woj. lubuskim i kujawsko-pomorskim, gdzie lokalnie możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C.

W centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. Celsjusza. Podobna pogoda będzie w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim, gdzie po południu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C.

Z kolei na południu kraju zachmurzenie duże. Opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 5 st. C do 7 st. C, w rejonach podgórskich od 3 st. C do 5 st. C. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C, w rejonach podgórskich od 12 st. C do 14 st. C. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

