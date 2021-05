Od czwartku od północy, gdy zaczęły obowiązywać restrykcje, żaden samolot białoruskiego przewoźnika nie wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej - powiedział Łukaszewicz.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym od czwartku obowiązuje zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Białorusi.

Informacja NOTAM

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała tzw. NOTAM o wprowadzeniu od 27 maja od godz. 00:00 (od 26 maja od godz. 22. UTC) zakazu wlotu w polską przestrzeń statków powietrznych użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Białorusi.

NOTAM to operacyjna informacja dla wszystkich użytkowników statków powietrznych i osób, które mają związek z lotnictwem.

Zakazu nie stosuje się do samolotów biorących udział w akcjach humanitarnych.

Na poniedziałkowym szczycie przywódcy państw UE uzgodnili, że zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwienie im dostępu do portów lotniczych UE.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie służby zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze kraju potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.