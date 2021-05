Napadł na małoletnią?

Reklama

O areszcie poinformował w niedzielę serwis elka.pl. 35-latkowi grozi do 12 lat więzienia.

Do napaści doszło w czwartek po południu pod wiaduktem w Lesznie. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut doprowadzenia, poprzez użycie przemocy, małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej.

Śledczy nie udzielają szerszych informacji na temat okoliczności sprawy.

Serwis elka.pl podał, powołując się na informacje z prokuratury, że mężczyzna nie przyznał się do winy, złożył też swoje wyjaśnienia, są one sprzeczne z tym co ustaliła prokuratura i policja. Wiadomo, że 35-latek był już karany za tego typu przestępstwa.