Po godz. 23 w poniedziałek policja została powiadomiona o postrzeleniu kierowcy taksówki korporacji Bolt przez pasażera - informuje mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Reejonowej Policji Warszawa II na Mokotowie.

Reklama

Pasażer wsiadł do taksówki, następnie przyłożył broń do fotela kierowcy i strzelił. Później uciekł. Postrzelony kierowca, który pochodzi z Tadżykistanu, trafił do szpitala. Z informacji policji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja szuka sprawcy. Apeluje też do świadków zdarzenia. Każdy, kto coś wie w tej sprawie lub ma np. nagranie dotyczące tej sytuacji może się zgłosić do komendy przy ul. Malczewskiego na Mokotowie. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Puławskiej 138A.