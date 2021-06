Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie Dawid Krajewski powiedział, że funkcjonariusze dostali sygnał o pijanym maszyniście we wtorek rano. Policjant przyjmujący zgłoszenie ustalił, że pociąg samoczynnie zatrzymał się i nie było żadnego kontaktu z maszynistą. Wysłani na miejsce policjanci podczas rozmowy z 31-letnim mieszkańcem powiatu inowrocławskiego kierującego pociągiem towarowym poczuli zapach alkoholu - dodał Krajewski.

Cofnięte uprawnienia

Badanie wykazało w organizmie maszynisty 1,3 promila alkoholu.

W trakcie sprawdzenia 31-latka w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że ma on cofnięte uprawnienia do kierowania samochodami za kierowanie po pijanemu, który obowiązuje do sierpnia 2022 roku.

Funkcjonariusze zatrzymali pijanego mężczyznę, którego doprowadzili do policyjnego aresztu.

Teraz maszynista za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu grozi do 5 lat więzienia.