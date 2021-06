W czwartek będzie na ogół pogodnie. Jedynie na wschodzie, na północnym wschodzie i południu może być lokalnie, ale to bardzo, bardzo lokalnie może wystąpić deszcz – dosłownie symboliczny - mówi.

Temperatura w ciągu dnia już niemal w całym kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie jeszcze ok. 18-19 stopni, ale w centrum 22–23 st., na zachodzie 23, a nawet 24 stopnie.

Chłodniej – jak zwykle – na Pogórzu Karpackim i Podhalu – 16 i 17 stopni. Nad morzem termometry pokażą ok. 20 st.

Wiatr wschodni słaby, chwilami umiarkowany.

W nocy z czwartku na piątek – można powiedzieć – dość rześko. Temperatura ok. 8–10 stopni, jedynie na Wybrzeżu ok. 12 st., ale nigdzie nie będzie padało.

Prognoza pogody na piątek

W piątek pogoda bardzo podobna do czwartkowej. Dużo słońca, gdzieniegdzie trochę więcej chmur. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwy lokalny przelotny deszcz, a nawet może zagrzmieć. Będą to jednak krótkotrwałe zjawiska – przewiduje synoptyk.

Temperatury w piątek to maksymalnie 22–23 stopnie na wschodzie, 21 na Podkarpaciu, w centrum ok. 22 i na zachodzie 24–25 stopni. Na Podhalu i w górach temperatura trochę niższa. "Na termometrach zobaczymy tam ok. 18 stopni" - dodaje.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę ładna pogoda utrzyma się. Trochę więcej chmur na południowym wschodzie i tutaj taż spodziewane są przelotne opady deszczu. Deszcz może spaść na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach. Znów będą to opady przelotne i krótkotrwale.

W całym kraju temperatura ok. 20 stopni. 21- 22 na wschodzie do 24–25 na zachodzie. Na samym wybrzeżu i Podhalu nieznacznie chłodniej, czyli ok. 18–19 stopni.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę także dużo słońca, zwłaszcza rano. Po południu więcej chmur - głównie w centrum i na wschodzie i południowym wschodzie. Mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. "Może być ich troszeczkę więcej niż w sobotę i wystąpić trochę wcześniej, czyli ok. południa" – wyjaśnia Łapińska.

Znowu będzie dość ciepło: 22-23 stopie na wschodzie, w centrum ok. 22 - 24 i na zachodzie nawet do 26 stopni.

Cały weekend zapowiada się bardzo sympatycznie za wyjątkiem momentów, gdy nieco pokropi i ewentualnie zagrzmi, ale nie będą to groźne zjawiska – przewiduje synoptyk.

