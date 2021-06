Według komunikatu Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do 6 czerwca Polska pozostanie w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią, w ciepłym, kontynentalnym powietrzu napływającym z północnego wschodu.

W piątek i w sobotę na Pomorzu możemy się spodziewać umiarkowanego zachmurzenia, po południu miejscami - zwłaszcza na wschodzie i krańcach zachodnich regionu - wzrastające do dużego i możliwego deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni (w Gdańsku w piątek 20 st. C, w sobotę już 19 st. C), choć lokalnie na wschodnim wybrzeżu może być ok. 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz może wiać do 65 km/h.

W północno-wschodniej Polsce w piątek i sobotę mogą wystąpić przelotne miejscowe opady deszczu, na Warmii i Mazurach lokalnie burze. Będzie nieco cieplej niż na Pomorzu – w Olsztynie do 24 st. C.

W sobotę na Pomorzu wschodnim i zachodnim – nad samym morzem – prognozowane temperatury wyniosą od 15 do 19 st. C. Wiatr słaby, wschodni; nad morzem umiarkowany, północno-wschodni.

W woj. wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim oraz małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim małe do umiarkowanego.

Po południu możliwe przelotne opady deszczu (w woj. mazowieckim, łódzkim i lubelskim nawet burze), temperatura maksymalna od 22 do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Najcieplej w sobotę ma być w Zielonej Górze – 25 st. C, o stopień chłodniej w Gorzowie Wlkp. Wrocławiu, Legnicy i Opolu, a 23 st. C w Krakowie, Jeleniej Górze, Toruniu, Kaliszu, Warszawie, Łodzi czy Bydgoszczy. W Kielcach będą 22, a w Rzeszowie 21 st.

Chłodniej będzie w sobotę w górach. W Sudetach powyżej 1200 m n.p.m. – od 10 do 12 st. C, a po południu miejscami przelotne opady deszczu lub burze. W rejonach podgórskich Karpat do 20 st. C, wysoko w Beskidach do 17 st. C. Na szczytach Tatr IMGW prognozuje około 9 st. C, a w Zakopanem - do 19 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na Pomorzu będzie podobnie jak w sobotę. Przelotne opady deszczu, a miejscami też burze mogą wystąpić na Warmii i Maurach a także na terenie woj. podlaskiego – podczas burz może wiać do ok. 70 km/h. Padać może też miejscami w innych regionach kraju.

Najcieplej w niedzielę będzie m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie (po 24 st. C), nieco chłodniej w Olsztynie, Białymstoku, Kaliszu, Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Kielcach. Po 22 st. C będzie w Suwałkach, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, o stopień chłodniej – w Gorzowie Wlkp., Opolu i Zakopanem. W Sudetach pow. 1200 m n.p.m. ma być od 8 do 10 st. C.

