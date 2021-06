Prognoza pogody

Jak przekazała PAP synoptyk IMGW, w poniedziałek rano będzie słonecznie w całym kraju. Dopiero z upływem dnia będzie przybywać chmur. Głównie na południu, na wschodzie i niewykluczane na krańcach zachodnich pojawią się przelotne opady deszczu - powiedziała Dąbrowska.

Zaznaczyła przy tym, że na wschodzie i południowym-wschodzie mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 10 mm.

Jak podkreśliła, w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych będzie coraz cieplej. Na termometrach o godz. 10. zobaczymy od około 15 st. C. do nawet 20 st. C. Temperatura będzie wzrastać - w dzień ma być "bardzo ciepło".

Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nam od 23 st. C do 28 st. C, więc będzie bardzo ciepło. Tylko nad morzem i rejonach podgórskich Karpat od 18 st. C do 22 st. C. - dodała Grażyna Dąbrowska.

W poniedziałek będzie wiało słabo i umiarkowanie z kierunków północnych.