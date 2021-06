We wtorek trwa drugi dzień trzydniowego kongresu pedagogiki chrześcijańskiej online "Wychowanie trwa wiecznie". Wśród prelegentów są m.in. rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej prof. Grzegorz Górski i biskup toruński ks. prof. Wiesław Śmigiel. Organizatorami wydarzenia są Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa i Rzecznik Praw Dziecka.

Reklama

Europa jest dzisiaj miejscem zwalczania na potęgę dotąd niespotykaną chrześcijaństwa. Ta dechrystianizacja postępuje na naszych oczach. Chrystianofobia szerzy się w krajach Europy Zachodniej na skalę dotąd niespotykaną i Polska jest, jak podkreśla dzisiaj ks. abp Marek Jędraszewski w swoim wywiadzie (...), jest rzeczywiście tym ewenementem na skalę europejską, tym ostatnim krajem, w którym Kościół chrześcijański nie wywiesza i nie wywiesi białej flagi - mówił szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie inauguracji drugiego dnia kongresu.

"Wychowanie chrześcijańskie potrzebne przyszłym pokoleniom"

W jego ocenie wychowanie chrześcijańskie jest potrzebne przyszłym pokoleniom, "po to, aby uratować cywilizację łacińską, cywilizację chrześcijańską".

To na naszych barkach - pedagogach chrześcijańskich - spoczywa dzisiaj ta odpowiedzialność i będziemy mogli zdać egzamin z tego wszyscy pod warunkiem tego, że przestaniemy się bać (...) tego, że jesteśmy chrześcijanami - mówił Czarnek. Dodał, że chrześcijańskie wartości muszą być przekazywane kolejnym pokoleniom, jeśli chcemy w duchu solidarności budować przyszłość społeczeństwa, państwa polskiego i Europy.

Czarnek mówił, że sama wiedza i nauka nie czyni człowieka dobrym. Do tego konieczne jest wychowanie, czyli nauka mądrości, czyli takie sposoby spożytkowania wiedzy, którą zdobywamy w procesie edukacyjnym, która będzie służyła dobru człowieka i dobru wspólnemu - zaznaczył. Minister powiedział, że "musimy powrócić do modelu", w którym młodzież jeśli nie będzie uczęszczać na religię, to musi wybrać zamiast tego etykę.

Szef resortu edukacji i nauki powiedział, że bardzo często do głosu dochodzą ci, którzy mówią, że trzeba wyrugować z przestrzeni szkolnej, z przestrzeni akademickiej wszelkie tezy, które nie mają podbudowy naukowej.

Tego jeszcze wprost w Polsce dzisiaj nie nazywają, które są chrześcijańskie, ale ci, co to mówią wyraźnie wskazują na teologów, na pedagogów chrześcijańskich. Chcieliby, by ich nie widzieć w przestrzeni publicznej, bo oni im przeszkadzają - mówił.

To właśnie z tego powodu - jak mówił Czarnek - w resorcie kierowanym przez niego stworzono tzw. pakiet wolności akademickiej. Jest to nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poinformował jednocześnie nadzieję, że projekt ten w tym tygodniu trafi na komitet stały rady ministrów.

Rzecznik Praw Dziecka: Nie tylko rola rodziców

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział w czasie swojego wystąpienia, że przepisy prawne w Polsce w pełny sposób chronią prawo dziecka do wychowania w rodzinie, ale nie tylko. Przypomniał również słowa przysięgi, roty nauczyciela opisanej w Karcie Nauczyciela. Podkreślił w niej słowa dotyczące wychowania dzieci i młodzieży.

Cały system wychowania nie jest oparty tylko i wyłącznie na rodzinie. Państwo ma być elementem wspierającym, subsydiarnym tam, gdzie rodzina nie ma wiedzy, to tam wtedy wkracza państwo w zakresie szkoły - mówił.

Pawlak mówił też o nauczaniu wartości wśród młodego pokolenia. My je wiążemy z wartościami chrześcijańskimi, ale przecież to są wartości ogólnoludzkie, wartości dobra. Można tak je podsumować - nawet preambuła naszej Konstytucji, która odnosi się również do tych, którzy te wspaniałe wartości wywodzą z innych źródeł niż źródło religijne, niż źródło Boga - mówił.

Jak czytamy na stronie internetowej kongresu "Wychowanie trwa wiecznie", jego celem jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.